ಸಾರಾ ಅಲ್ಲ ಈ ಮರಾಠಿ ಸುಂದರಿ ಜೊತೆ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಡೇಟಿಂಗ್‌..!? ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ರೇಟ್‌ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ನಟಿ

Shubman Gill girl friend : ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎರಡೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಈ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಮರಾಠಿ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಯಾರು ಆ ನಟಿ.. ಹೇಳಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ...
ವಿರಾಟ್-ಅನುಷ್ಕಾ ಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್-ಅಥಿಯಾ ವರೆಗೆ ಹಲವು ಜೋಡಿಗಳು ಇಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿಲೋಕವನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳು ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.. ಈ ಪೈಕಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಹೆಸರೂ ಸಹ ಸೇರಿದೆ.
ಹೌದು.. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮರಾಠಿ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಗಿಲ್ಲ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರೋಲಿಗರ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ..
ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ ಮರಾಠಿ ನಟಿ ರಿದ್ಧಿಮಾ ಪಂಡಿತ್, ತಮ್ಮ ನೇರ ನುಡಿ ಹಾಗೂ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅವರ ಹೆಸರು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಜೊತೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ರಿದ್ಧಿಮಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ರಿಧಿಮಾ, ಪ್ರಸ್ತುತ 'ದಿ 50' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ, ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, 'ನೀವು ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ..?' ಎಂದು ರಿಧಿಮಾ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು.
ಇದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನಟಿ. "ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಿದ್ಧಿಮಾ ಪಂಡಿತ್. ನಾನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಯಾರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೂಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೇ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು" ಎಂದು ರಿದ್ಧಿಮಾ ಹೇಳಿದರು.
ಒಬ್ಬ ನಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಹೆಸರು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಭಾವಿಸುವ ಕೆಲವು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅಂತಹ ಕ್ರೇಜ್ ಬೇಡ ಎಂದು ನಟಿ ರಿದ್ಧಿಮಾ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ರಿಧಿಮಾ ತಾವು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಡೇಟಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿದ್ದರು.. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ರಿಧಿಮಾ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅವರ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರು. ನಂತರ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು..