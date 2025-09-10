English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇಟರ್‌ ಆಗಿದ್ದ ನಟಿ, ಐಟಂ ಸಾಂಗ್‌ಗಳಿಂದಲೇ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನು ಆಳಿದ ಸುಂದರಿ.. ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮತಾಂತರಗೊಂಡರೂ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ..

Rakhi Sawant : ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸಿದ ಈ ನಟಿ, ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದರು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಳು. ಒಂದೂ ಫಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಫೇಮಸ್‌ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಈಕೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂಟಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.
 
1 /6

ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಐಟಂಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಗಳಿಸಿದವರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ತಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದಿಂದ ಅವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಸೆಳೆದರು.  

2 /6

1978ರ ನವೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ರಾಖಿ, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಹಾರಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 10ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದಿನಗೂಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ಟೀನಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ 50 ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.  

3 /6

ನೃತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯಿದ್ದರೂ, ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ದಾಂಡಿಯಾ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಅವರ ಕೂದಲನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಿ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೂ ನೃತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗದೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಿನಿರಂಗ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೆರೆದಿತು.

4 /6

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವಸ್ಥಿ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. 2009ರಲ್ಲಿ "ರಾಖಿ ಕಾ ಸ್ವಯಂವರ್" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲೆಶ್ ಪರುಜನ್‌ವಾಲಾ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ನಂತರ ಈ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು.  

5 /6

2019ರಲ್ಲಿ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ರಿತೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಅವರು, 2022ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಉದ್ಯಮಿ ಆದಿಲ್ ಖಾನ್ ದುರಾನಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡರು. ಆದರೆ ಗೃಹ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಕಾರಣ 2023ರಲ್ಲಿ ಇವರ ವಿವಾಹವೂ ಮುರಿದುಹೋಯಿತು.  

6 /6

2025ರಲ್ಲಿ ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ಮೆಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಉಮ್ರಾ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಡತನದಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ವರೆಗೆ ಬಂದ ಅವರು, ಎರಡು ಮದುವೆಗಳು, ವಿಚ್ಛೇದನ, ಮತಾಂತರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ತಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

Rakhi Sawant Bollywood Pardesia Song Rakhi Sawant movies Rakhi Sawant Personal Life Rakhi Sawant Affairs Rakhi Sawant Controversies ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪರ್ದೇಸಿಯಾ ಹಾಡು ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ವಿವಾದಗಳು

Next Gallery

EPFO ಕೇವಲ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಉಳಿತಾಯವಲ್ಲ: ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಈ 5 ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದಿದ್ರೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ