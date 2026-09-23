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ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿತು..! ನಟಿ ಸದಾ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

Written ByKrishna N K
Published: Sep 23, 2026, 09:14 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 09:14 PM IST
‘ಜಯಂ’ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು, ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ನಟಿ ಸದಾ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣದ ಏರಿಳಿತಗಳ ಕುರಿತು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Actress Sadaa : ‘ಜಯಂ’ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು, ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ನಟಿ ಸದಾ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣದ ಏರಿಳಿತಗಳ ಕುರಿತು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

'ಜಯಂ' ಬೆಡಗಿ ಸದಾ ಮುಕ್ತ ಮಾತು 1/7

'ಜಯಂ' ಬೆಡಗಿ ಸದಾ ಮುಕ್ತ ಮಾತು

ತೆಲುಗಿನ ‘ಜಯಂ’ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದ ನಟಿ ಸದಾ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಏರಿಳಿತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಿಲ್ಲದೆ ಕೈತಪ್ಪಿದ ಅವಕಾಶಗಳು 2/7

ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಿಲ್ಲದೆ ಕೈತಪ್ಪಿದ ಅವಕಾಶಗಳು

ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಗಾಡ್‌ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ತನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ಸದಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳು ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋದವು ಎಂದು ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಆ ಆಫರ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ತಡೆದರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ3/7

ಆ ಆಫರ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ತಡೆದರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

ನಿತಿನ್ ಅಭಿನಯದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 'ರಾನು ರಾನು ಅಂತುಂದೋ ಚಿನ್ನದೋ' ಹಾಡಿನ ರೀಮೇಕ್ ಅವಕಾಶ ತಮಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂಬ ವದಂತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಸದಾ, "ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಯಿತಾದರೂ, ಆ ಆಫರ್ ನನ್ನವರೆಗೂ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ನಿಗೂಢವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಢೀ'ಗೆ ಗುಡ್‌ ಬೈ ಹೇಳಿದ್ದೇಕೆ? 4/7

'ಢೀ'ಗೆ ಗುಡ್‌ ಬೈ ಹೇಳಿದ್ದೇಕೆ? 

ಕಿರುತೆರೆ ಜನಪ್ರಿಯ 'ಢೀ' ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಸದಾ, ರೊಟೀನ್ ಅನಿಸಿದ್ದರಿಂದಷ್ಟೇ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶಾಶ್ವತ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ, ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತಳೆದ ಬ್ರೇಕ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್' ವಿಮರ್ಶೆ ಬೇಸರ ತಂತು 5/7

'ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್' ವಿಮರ್ಶೆ ಬೇಸರ ತಂತು

ತಮಿಳಿನ 'ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ನಾನು ಸಹಜವಾಗಿ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದವಳು. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳ ಜೀವನ ಆಧಾರಿತ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾವಸ್ತು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆ ಮಾತುಗಳು ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದವು 6/7

ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆ ಮಾತುಗಳು ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದವು

ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, 'ಸದಾ ಇಂತಹ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ನಟಿಸಿದರು?' ಎಂದೇ ಜನರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಂದ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನನಗೆ شدید ಶಾಕ್ ನೀಡಿತ್ತು ಎಂದು ಸದಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ7/7

ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ

ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ, ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತೋರಿದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಟಿ ಸದಾ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TAGS:
Sadaa Movie
actress sadaa
Jayam movie
Torch Light
Dhee dance show

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