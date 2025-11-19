ʼಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಲ್ಲʼ.. ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ

Actress Sai Pallavi: ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಕ್ರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು.. ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ಇವರು ಸ್ಕಿನ್ ಶೋನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯವನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಕ್ರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು.. ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ಇವರು ಸ್ಕಿನ್ ಶೋನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯವನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕಿಯರು ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರ್ ಶೋ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹಾಗಲ್ಲ.. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾಯಿ ಏಕೆ ಗ್ಲಾಮರ್ ಶೋ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ? ಅವರು ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ಮಲಯಾಳಂನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ 'ಪ್ರೇಮಂ' ಮೂಲಕ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ತಮ್ಮ ವರ್ಣರಂಜಿತ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೀರೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಈ ನಟಿಗೆ ಅನೇಕ ಆಫರ್ಗಳು ಬಂದವು. ಫಿದಾ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅದಾದ ನಂತರ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೈ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ.. ಈ ಸುಂದರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
'ನಾನು ಜಾರ್ಜಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಂತರ ನಾನು ಟ್ಯಾಂಗೋ ಕಲಿತೆ.. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಪೋಷಕರಿಂದಲೂ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ, ನಾನು ನಟಿಸಿದ ಪ್ರೇಮಂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ನನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ನನ್ನ ಟ್ಯಾಂಗೋ ಉಡುಗೆ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜನರು ನನ್ನ ಉಡುಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರವಾಯಿತು.. ಎಂದರು..
ಬಳಿಕ.. ʼಆ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ನಾನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾನು ಧರಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಗಳು ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲʼ ಎಂದು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ 'ರಾಮಾಯಣ'ದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.