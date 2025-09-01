English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 5,000 ರೂ. ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ.. ಈಗ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡೋದು 6 ಕೋಟಿ! ಯಾರಿರಬಹುದು ಗೆಸ್‌ ಮಾಡಿ

Sai Pallavi: ಜೂನಿಯರ್‌ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಂದು ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯಾದ ಈಕೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
 
Sai Pallavi: ಪ್ರೇಮಂ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ಫೇವರೇಟ್‌.   

ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಗಳಿಸಿದ ಖ್ಯಾತಿ ಹಾಗೂ ಹೆಸರು ಆಕೆಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನೇ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿತ್ತು.   

ಪ್ರೇಮಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.  

ಸದ್ಯ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕಿ. ನಟಿಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈಕೆ ಅದ್ಭುತ ನರ್ತಕಿ ಕೂಡ ಹೌದು.   

ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಲೇ ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

ಹಲವು ಗುಣಗಳು ಸೇರಿ ಅವರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅವರು ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಕೇವಲ 5,000 ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದಾಗ ನಟಿಗೆ ಈ ಮೊತ್ತ ಸಿಕ್ಕಿತು.  

ಈಗ ನಟಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು 6 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಾಯಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 

