ನಾನು ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸದಿರಲು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ಘಟನೆಯೇ ಕಾರಣ..! ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ

Sai Pallavi reveals : ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರಗಳ ಟಾಪ್ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಈ ಚೆಲುವೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ನೈಜ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಪಲ್ಲವಿ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ..
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಇತರ ನಟಿಯರಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಇಲ್ಲದ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಾಯಿ ಸಣ್ಣ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸಾಯಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ.
ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿ ತಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಘಟನೆಯೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಾಯಿ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರಂತೆ.. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಲಿಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು.
ಸಾಯಿ ಅವರ ನೃತ್ಯದ ವೀಡಿಯೊ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿತ್ತು. ಜನ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸದೆ.. ಅವರ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಾಯಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.. ಇದರಿಂದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ತುಂಬಾ ದುಃಖಿತರಾದರಂತೆ.
ಜನರು ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು.. ಎಂದು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ತಮ್ಮ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಂದಿನಿಂದ ನಟಿ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಕಾಣುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು..
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮಗ ಜುನೈದ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಏಕ್ ದಿನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.