ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ..! ಮಾಡಿದ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ

Actress Lifestyle : ಈಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್, ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚೆಲುವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಷಯವೊಂದು ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದರು.. ಅಸಲಿಗೆ ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿಗಳು ಸಿಕ್ಕ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಂತಹ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ.. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುವುದನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ.. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೂ ಈ ಅನುಭವ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸ್ಟಾರ್‌ ನಾಯಕಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಘಾತವಾಯಿತು. ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವಿಸದ ನಾಯಕಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ತಿಂದಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಕುರಿತು ನೋವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಯಾರು ಆ ನಟಿ.. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಮುಂದೆ ಓದಿ..

ಈ ನಟಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪನೀರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ.. ಹಸಿವಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ್‌ ಆರ್ಡರ್‌ ಓಪನ್‌ ಮಾಡಿ ಪನೀರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಧ ತಿಂದ ನಂತರ ಅದು ಪನೀರ್ ಅಲ್ಲ, ಚಿಕನ್ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವಿಸದಿದ್ದರೂ, ಈ ರೀತಿ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನುವಂತಾಯಿತಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಟಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಗರ್ವಾಲ್.

ಹೌದು.. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ನಿಂದ ಪನೀರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಪನೀರ್ ಬದಲಿಗೆ ಚಿಕನ್‌ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

