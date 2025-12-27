ಮರುಮದುವೆಯಲ್ಲ ಸಮಂತಾಳ ಬದುಕಿನ ತಿರುವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದೆ ಈ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಅದೊಂದು ಘಟನೆ

Actress Samantha: ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮರುಮದುವೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆ ಅವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದೆ.
Actress Samantha: ತೆಲುಗು–ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಮಂತಾ, ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಿಸಿದ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಸಮಂತಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಂದು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ. ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಳಿಕ ಸಮಂತಾ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ರಾಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಬದುಕಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವರ್ಷ ತನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡಿದ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಂತಾ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿರುವುದು. ಎರಡನೆಯದು ತಮ್ಮದೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ‘ಶುಭಂ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ‘ಶುಭಂ’ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸಂಭ್ರಮ ನೀಡಿವೆ.
ರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್–2’ ವೆಬ್ಸಿರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುವ ವೇಳೆ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ನಡುವೆ ಪರಿಚಯ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಸಮಂತಾ ನಟಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಸಮಂತಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಖುಷಿ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ‘ಶುಭಂ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ‘ಮಾ ಇಂತಿ ಬಂಗಾರಂ’ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.