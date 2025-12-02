ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್‌ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಮಂತಾ ಭೂತ ಶುದ್ದಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ ಗೊತ್ತೆ? ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತ ವಿವಾಹ ಪದ್ದತಿ

Samantha Raj Nidimoru marriage : ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜೀವನ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಮಂತಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿದಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ಇದರ ನಡುವೆ ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಸಮಂತಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 'ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್' ವೆಬ್ ಸರಣಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಭೂತ ಶುದ್ದಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪದ್ದತಿ ಮೂಲಕ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದರು. ಯಾವುದೇ ಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 30 ಅತಿಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದರು.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿವಾಹವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಜೋಡಿ ಭೂತ ಶುದ್ದಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಭೂತ ಶುದ್ದಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂದರೆ ಏನು? ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ದೇವಾಲಯದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಬನ್ನಿ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..
ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ನಿದಿಮೋರು ತಮ್ಮ ವಿವಾಹವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಸದ್ಗುರು ಜಗದೀಶ್ ವಾಸುದೇವ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಲಿಂಗ ಭೈರವಿಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು.
ಸಮಂತ ರಾಜ್ ನಿದಿಮೋರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸರಳ ಪೂಜೆಯಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಯೋಗ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ಎಂದರೆ ಐದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದು. ಹಿಂದೂ ಯೋಗ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿಶ್ವವು ಇಡೀ ಮಾನವ ದೇಹದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಐದು ಅಂಶಗಳು. ಆ ಐದು ಅಂಶಗಳು ಗಾಳಿ, ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಅನಿಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ಈ ಐದು ಅಂಶಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದುಗೂಡುವಿಕೆ. ಆದರೆ ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದು. ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ಐದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದು. ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು, ವಧು-ವರರು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಧ್ಯಾನ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆಚರಣೆಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ. ಅವು ಐದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಬ್ಬರು ಜನರು ಶುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ಅವರ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಬಂಧವು ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಕ್ಕೂಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ಶಾಂತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುವ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಸದ್ಗುರುಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಮಂತಾ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು.
ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ತಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು, ಇದು ಭವ್ಯವಾದ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವು ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಬಳಿಯ ಇಶ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸದ್ಗುರು ಜಗದೀಶ್ ವಾಸುದೇವ್ ಅವರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದರು.
ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ಎಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಕಾರ. ಈ ದೇವಿಯು ಮೂರು ಗುಣಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ತಮೋ ಗುಣವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಗ್ರಹವಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಲಿಂಗದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೈರವಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪ.
ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಭಕ್ತರು ಉನ್ನತ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹವಾಗಲಿರುವ ದಂಪತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭೈರವಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರೆ, ದಂಪತಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಸಮಂತಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪವಿತ್ರೀಕರಣ ಸಮಾರಂಭವು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನವವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಬಹುದು. ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ನಿದಿಮೋರ್ ಅವರ ವಿವಾಹವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು.