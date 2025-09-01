English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

"500 ಪುರುಷರ ಮಧ್ಯೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮೂರು ದಿನ ಕಳೆದೆ.."- ನಟಿ ಸಮಂತಾ

Actress Samantha: ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸದ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನದು? ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..
 
Actress Samantha: ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಮಂತಾ, ಈಗ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.  

ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಸಮಂತಾ, ನಟಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದೀಗ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೂ ಕೈ ಹಾಕುವ ಸಿದ್ದತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

ಪುಷ್ಪ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸಮಂತ ಮೊದಲ ಭಾರಿಗೆ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಕುತ್ತಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಹಾಡು ಹೈಲೈಟ್‌ ಆಘಿತ್ತು, ಪುಷ್ಪ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಈ ಹಾಡು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.   

ಆದರೆ, ಈ ಹಾಡಿನ ಅನುಭವದ ಕುರಿತು ಸಮಂತಾ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.  

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಮಂತಾ, "ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅನೇಕ ಜನರು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದರು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು, ಈ ಮುಂಚೆ ನನಗೆಂದೂ ಯಾರೂ ಇಂತಹ ಆಫರ್‌ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ"  

"ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ಇದ್ದ ಆಲೋಚನೆ ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇತ್ತು. ರಾಜಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಆತಂಕವಿತ್ತು."   

"ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಚಿಂತೆಯಾಗಿತ್ತು. ನನಗೂ ಆತಂಕವಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 500 ಪುರುಷ ಜೂನಿಯರ್ ಕಲಾವಿದರ ಮುಂದೆ ನಾನು ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದಾಗಲೂ ನನಗೆ ನಡುಕ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಮಂತಾ.  

ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಸೊಂಟ ಬಳುಕಿಸಿದ್ದ ಹು ಅಂಟಾವಾ ಹಾಡಿಗೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. 

