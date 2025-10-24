ʼಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ತಡೆಯುತ್ತೇನೆ.. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಡೆಯೋಕೆ ಆಗಲ್ಲʼ.. ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್!‌

Actress Samantha Bold Comment: ಸಮಂತಾ ಪ್ರಭು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರು ನೀಡಿದ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಟಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸಮಂತಾ ಖ್ಯಾತ ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಸೊಸೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಬೋಲ್ಡ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ.. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳುವುದಾದರೇ ಸಮಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ..
ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ವರದಿಗಾರನೊಬ್ಬ "ನೀವು ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ?" ಎಂಬ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಸಮಂತಾಳ ಉತ್ತರವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು.
ನಟಿ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೇ "ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರಲು ಸಿದ್ಧ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಆಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ." ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ಕೆಲವರು ಆಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದರು.
ಇನ್ನು ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯರು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವರ ಬೋಲ್ಡ್ ಶೈಲಿಯು ಅವರನ್ನು ಇತರ ನಟಿಯರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಮಂತಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ದಿಟ್ಟತನ ಹಲವು ಬಾರಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತುಗಳು ಇಂದು ಅವರನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ.