ʼಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ತಡೆಯುತ್ತೇನೆ.. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಡೆಯೋಕೆ ಆಗಲ್ಲʼ.. ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್!‌

Actress Samantha Bold Comment: ಸಮಂತಾ ಪ್ರಭು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರು ನೀಡಿದ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
 
1 /6

ದಕ್ಷಿಣದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಟಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.    

2 /6

ಸಮಂತಾ ಖ್ಯಾತ ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಸೊಸೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ.. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳುವುದಾದರೇ ಸಮಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ..     

3 /6

ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ವರದಿಗಾರನೊಬ್ಬ "ನೀವು ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ?" ಎಂಬ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಸಮಂತಾಳ ಉತ್ತರವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು.   

4 /6

ನಟಿ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೇ "ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರಲು ಸಿದ್ಧ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಆಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ." ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ಕೆಲವರು ಆಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದರು.     

5 /6

ಇನ್ನು ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯರು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವರ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಶೈಲಿಯು ಅವರನ್ನು ಇತರ ನಟಿಯರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.    

6 /6

ಸಮಂತಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ದಿಟ್ಟತನ ಹಲವು ಬಾರಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತುಗಳು ಇಂದು ಅವರನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ.  

