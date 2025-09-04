ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಟಿ ಸಮಂತಾ! ಈಡೇರಿತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಹುದಿನದ ಆಸೆ..

Samantha new life: ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು, ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮೀರಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಲ್ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ನಂತರ, ಅವರು ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ZOY ಕಂಪನಿಯ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ZOY ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ಮುಟ್ಟಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ $1.3 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ಬೆಳೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು PCOS, UTI ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು, ZOY ಸ್ನೋ ಲೋಟಸ್ ಥೆರಪಿ ಪ್ಯಾಡ್ನಂತಹ ನವೀನ ಪರಿಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.
"ZOY ಗೆ ಸೇರುವುದು ಕೇವಲ ಮುಟ್ಟಿನ ಆರೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾವು ವಿಷ-ಮುಕ್ತ, ಸಮಗ್ರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಸಮಂತಾ ಹೇಳಿದರು.
ZOY ಜೊತೆಗಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಕ್ಷೇಮ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಮೇಲೆ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಗಮನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು, ಬುದ್ದಿವಂತ ಜೀವನ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ವಿಷ-ಮುಕ್ತ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಅವರ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ.
"ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದೊಂದಿಗಿನ ನನ್ನ ಅನುಭವವು ತುಂಬಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿದೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದತ್ತ ತಳ್ಳಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಮಂತಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
"ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಾನು ನನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉತ್ಸಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಲ್ಕೆಮಿಸ್ಟ್, ಸಾಕಿ, ಏಕಮ್, ಚೆನ್ನೈ ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿವೆ. ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಮಂತಾ ಹೇಳಿದರು.
ಸಮಂತಾ ಹಲವಾರು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಅವರ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಪಯಣದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಒಟ್ಟು 12 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.