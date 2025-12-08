"ನನಗೆ ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ.. ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡೋಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ" ನಟಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಮೆನನ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್

Actress Samyuktha Menon: ನಟಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಮೆನನ್ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಸದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಂದ್ರು ನಟಿ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..
Actress Samyuktha Menon: ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಾದರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹುಚ್ಚೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ನಟಿ ಕೂಡ ಅದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಲವೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಾನ್ನಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಕೆ ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ನಟಿ ಯಾರು? ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಜನರಿಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ತನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕೂಡ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀರೊಯಿನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮಗೆ ಅಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಧೈರ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇರುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಸಂಯುಕ್ತಾ ಮೆನನ್. ಈ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿ 2016 ರಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಶೈನ್ ಟಾಮ್ ಚಾಕೊ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
'ಭೀಮ್ಲಾ ನಾಯಕ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿಯವರ ಪತ್ನಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದಾದ ನಂತರ 'ಬಿಂಬಿಸಾರ', 'ಸಾರ್' ಮತ್ತು 'ವಿರೂಪಾಕ್ಷ' ನಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದರು.
ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮದ ನಂತರ, ಈ ನಟಿ ಈಗ ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಿಖಿಲ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಜೊತೆ 'ಸ್ವಯಂಭು' ಎಂಬ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 'ಬಿಂಬಿಸಾರ 2' ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಆದರೆ ಯೋಜನೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಸಂಯುಕ್ತಾ ತನಗೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಒತ್ತಡ ಆದಾಗ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಆತಂಕ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.