ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಈ ಮೋಹಕ ಚೆಲುವೆ ? ಹೊಸ ಸೀಸನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರು ಲೀಕ್.!

ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. 

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೊಸ ಸೀಸನ್‌ನ ಅದ್ದೂರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 05 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. 

ಈ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಟಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. 

ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. 15 ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ 'ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ' ಎಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮೂಲಕ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 5 ಜನರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. 

ಈ ಬಾರಿ ಅನೇಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಮತ್ತು ಕಿರುತೆರೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಾಯಕಿಯರು ಕೂಡ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. 

ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಯಕಿಯ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ.

2005 ರಲ್ಲಿ ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯವಾದರು. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್‌ 9ಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

bigg boss Sanjana Galrani Bigg Boss contestant

