Actress Seema: ನಟಿ ಸೀಮಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನುಭವದ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
Actress Seema: 'ಎತಾರಾ ರಾವ್ಕಲ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ನಟಿ ಸೀಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಐವಿ ಸಸಿ ನಂತರ ಸೀಮಾ ಅವರ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾದರು. ನಿಕಟ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಐವಿ ಸಸಿ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು ಎಂದು ಸೀಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಾಗ, "ನಾನು ಹೋಗಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಶಶಿ ಅವರು ನೀವು ಏಕೆ ಅಳುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೌದು, ನನಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಮುಜುಗರವೆನಿಸುತ್ತದೆ, ನನಗೆ ಹಾಗೆ ನಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗ, ಅವರು ನೀವು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ನಟಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವನಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಇದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸೀಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೀಮಾ ಮತ್ತು ಐವಿ ಸಸಿ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ರಾತ್ರಿಯಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಸೀಮಾ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಅವರಿಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಮನೋಹರ ತೀರಂ ಚಿತ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ.
"ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೃತ್ಯವಿತ್ತು. ಆ ಚಿತ್ರ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಶಶಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮೂಡಿತು. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಉತ್ತಮ ನಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವನು ಏಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದನೋ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ನಟಿಯಾಗಲು ಆಸಕ್ತಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.ನನಗೆ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
ನರ್ತಕಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸೀಮಾ, ನಂತರ ನಾಯಕಿ ನಟಿಯಾದರು. ಎಟ್ಟಾ ರಾವ್ಕಲ್ ಚಿತ್ರ ಸೀಮಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡಿತು.
ಐವಿ ಸಸಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಎಟ್ಟಾ ರಾವ್ಕಲ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಸೀಮಾ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದರು. ಐವಿ ಸಸಿ ಮತ್ತು ಸೀಮಾ 1980 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ನಟಿ ನಟನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅವರು ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಕಷ್ಟಗಳೇ ಸೀಮಾ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದವು.
ನಟಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "ತನಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಬಾಲ್ಯವಿತ್ತು. ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಢ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ತಾಯಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಲೋಚನೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿತ್ತು. ನಾನು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ಆ ಆಲೋಚನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಗುವಾಗಿದ್ದೇನೆ."
ಮಾತು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ ನಟಿ "ನನಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಇತ್ತು. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ, ನಾನು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನಂತರ ನಾನು ಏಳು ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಕಾಡಿತ್ತು, ನನ್ನ ತಾಯಿ ತುಂಬಾ ದಿಟ್ಟವಾಗಿದ್ದಳು." ಸೀಮಾ ಕೂಡ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ.
ಸೀಮಾ ತನ್ನ ಪತಿಗಿಂತ ಐವಿ ಸಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಮಾ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನೇಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸೀಮಾ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರ ಪಾನಿ.
ಪಾನಿ ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ನಟಿ ಸೀಮಾ ಮಾಡಿದ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರ. ಸೀಮಾ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಕ್ರಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಸೀಮಾ ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.