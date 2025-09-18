Actress Shanaya Katwe brother case: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ನಟಿಯೊಬ್ಬಳು ಪ್ರೀತಿಸಿದವನಿಗಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು.
Shanaya Katwe: 2021ರಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘೋರ ಕೊಲೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು. ಈ ಘಟನೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಶನಯಾ ಕಟ್ವೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಆಗಷ್ಟೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಕೈಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಸಹೋದರಿಯ ಮೇಲೆ ಆತನ ಕೊಲೆಯ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಯಿತು. ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಲೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ದೇವರಗುಡಿಹಾಳ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಸುಟ್ಟ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಲೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆದಿದ್ದವು, ಅದು ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿನವರೆಗೂ ತನ್ನ ಕೊಲೆಗಾರರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯವು ತಕ್ಷಣವೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತು.
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ವಿರೂಪಗೊಂಡ ಮುಂಡ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಈ ಘೋರ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣ ವಿಶೇಷ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು.
ಆರಂಭಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಗುರುತನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರದಿಯು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿತು.
ಪತ್ತೆಯಾದ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ರಾಕೇಶ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕರೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ದೇಹ ರಾಕೇಶ್ ಅವರದೇ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ಪೊಲೀಸರ ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ, ಶನಯಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದಳು.
ಮುಸ್ಲಿಂ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ನಿಯಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದಳು. ಆಕೆಯ ಸಹೋದರ ರಾಕೇಶ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಶನಯಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಕೇಶ್ ಭಯಪಟ್ಟರು.
ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ರಾಕೇಶ್ ಶನಯಾಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಶನಯಾ ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ, ರಾಕೇಶ್ ಇತರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು, ಇದು ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಆಕೆ ಪೋಲಿಸರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಳು.
ಶನಯಾ ಮತ್ತು ನಿಯಾಜ್ ರಾಕೇಶ್ ನನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 9, 2021 ರಂದು, ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ ಸಿಕ್ಕ ಖುಷಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಶನಯಾ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ಗಣ್ಯರು ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ರಾಕೇಶ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರು. ಆ ರಾತ್ರಿ, ನಿಯಾಜ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು ರಾಕೇಶ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು.
ಮೊದಲು ಅವರು ರಾಕೇಶ್ ನನ್ನು ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕೊಂದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಅವನ ದೇಹವನ್ನು ಹಲವಾರು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಸೆದರು. ಯಾರೂ ರಾಕೇಶ್ ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಪೊಲೀಸರು ಮೊದಲು ನಿಯಾಜ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಮೂವರು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು. ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಶನಾಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು, ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಶನಾಯಳನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಿದರು.
ಈ ಸುದ್ದಿ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು. ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಶನಾಯ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಬ್ಬ ಘೋರ ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಳು. ಆಕೆಯ ಬಂಧನದ ನಂತರ, ಶನಾಯಾ ಕಟ್ವೆ ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು ಆದರೆ ನಂತರ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರಕರಣವು ಇನ್ನೂ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಅದರ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.