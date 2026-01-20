ಬಿಕಿನಿ ಧರಿಸಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಚರ್ಚೆಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಈಕೆ ಇಂದು 2700 ಕೋಟಿಯ ಒಡತಿ..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Actress sharmila tagore: ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಕಿನಿ ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. 
ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಟಿಯರು ಇಡೀ ಉದ್ಯಮದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಕಿನಿ ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.   

ನಟಿಯರ ಸಣ್ಣ ನಡವಳಿಕೆಯೂ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ನಟಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೊಸ ದಿಟ್ಟತನದ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದರು. ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಿಕಿನಿ ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಸೌಂದರ್ಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ ಈ ನಟಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ಶರ್ಮಿಳಾ ಟ್ಯಾಗೋರ್.  

1964 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಕಿ ಕಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಶಿ ಕಪೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಈ ಜೋಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ವಿಶೇಷ ನೆಚ್ಚಿನವರಾದರು.

1967 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ 'ಆನ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಫಿಲ್ಮ್‌ಫೇರ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ ಮುಖಪುಟಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಕಿನಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇಂದು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, 60 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಚರ್ಚೆಯಾಯಿತು.  

ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು, ಮುಂಬೈನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಬಿಕಿನಿಯ ದೊಡ್ಡ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತನ್ನ ಭಾವಿ ಅತ್ತೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದಾಗ, ಭಯದಿಂದ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಆದೇಶಿಸಿದಳು ಎಂಬ ಕಥೆಯೂ ಇದೆ.  

