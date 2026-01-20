ಬಿಕಿನಿ ಧರಿಸಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಚರ್ಚೆಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಈಕೆ ಇಂದು 2700 ಕೋಟಿಯ ಒಡತಿ..

Actress sharmila tagore: ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಕಿನಿ ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.
ನಟಿಯರ ಸಣ್ಣ ನಡವಳಿಕೆಯೂ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ನಟಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೊಸ ದಿಟ್ಟತನದ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದರು. ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಿಕಿನಿ ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಸೌಂದರ್ಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ ಈ ನಟಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ಶರ್ಮಿಳಾ ಟ್ಯಾಗೋರ್.
1964 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಕಿ ಕಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಶಿ ಕಪೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಈ ಜೋಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ವಿಶೇಷ ನೆಚ್ಚಿನವರಾದರು.
1967 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ 'ಆನ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ ಮುಖಪುಟಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಕಿನಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇಂದು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, 60 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಚರ್ಚೆಯಾಯಿತು.
ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು, ಮುಂಬೈನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಬಿಕಿನಿಯ ದೊಡ್ಡ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತನ್ನ ಭಾವಿ ಅತ್ತೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದಾಗ, ಭಯದಿಂದ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಆದೇಶಿಸಿದಳು ಎಂಬ ಕಥೆಯೂ ಇದೆ.