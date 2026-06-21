Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ.. ಆಗ..! ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ

ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ.. ಆಗ..! ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 21, 2026, 11:48 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:48 AM IST

 serial actress shweta ambikar enter in temple during period: ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಶಿವನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 
 

shweta ambikar enter in temple during period1/6

ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಅದರ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

shweta ambikar enter in temple during period2/6

ಈ ನಟಿ ಶ್ವೇತಾ ಅಂಬಿಕರ್ ಅವರು ಅನೇಕ ಜನಪ್ರಿಯ ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 'ಮುಲ್ಗಿ ಜಾಲಿ ಹೋ', 'ಅಶೋಕ್ ಮಾ.ಮಾ.', 'ರಾಮ ಮಾಧವ್', 'ದಿಲ್ ದೋಸ್ತಿ ದುನಿಯಾದಾರಿ' ಮತ್ತು 'ಬಾಜಿ' ಸೇರಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ "ಮುಲ್ಗಿ ಜಾಲಿ ಹೋ" ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿನ 'ಆರ್ಯ' ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದರು.

shweta ambikar enter in temple during period3/6

ಶ್ವೇತಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ರಾತ್ರಿಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.  

shweta ambikar enter in temple during period4/6

"ನಾನು ವೈಲಾದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನವಿತ್ತು.ಅದು ರಾತ್ರಿಯೇ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದೆವು ಆ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನಗೆ ಮುಟ್ಟುವ ಸಮಯವಾಯಿತು. ಈಗ ಆ ದಿನ ನನಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಏನನ್ನೂ ಮುಟ್ಟಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ.  ಆದರೆ ನಾನು ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಅಗದಂತೆ ಶೂಟ್‌ ಮಾಡಲಿ ಬಯಸಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಶ್ವೇತಾ ಹೇಳಿದರು.  

shweta ambikar enter in temple during period5/6

"ನಂತರ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗಲೇ ನಾನು ಮಹಾದೇವನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂದು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ನನಗೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಬರಲೇಬೇಕು   ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂದು ಅವಳು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತಲೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದರು.  

shweta ambikar enter in temple during period6/6

ಮುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಯವಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು ಅಥವಾ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಾ ಹೇಳಿದರು.   

TAGS:
marathi serial
Marathi Actress Period
Marathi actress
Shweta Ambikar
Shweta Ambikar in temple during period
ಮರಾಠಿ ನಟಿ ನಟಿ
ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ
ಶಿವನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಟಿ
ನಟಿ ಶ್ವೇತಾ

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ನವವಿವಾಹಿತೆ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆ..! ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಾನ್ಸ್‌ಟೇಬಲ್ ಪತಿ ಮೇಲೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪ
crime news27 min ago
2
ED Raid Bengaluru29 min ago
3
salary hike1 hr ago
4
Fathers day 20261 hr ago
5
NEET UG 2026 Re Exam Today2 hrs ago