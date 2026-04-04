English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
5 ವರ್ಷ ಹೋರಾಟದ ಬಳಿಕ ನಟಿಯಿಂದಲೇ ಪತಿಗೆ 93 ಲಕ್ಷ ಜೀವನಾಂಶ! ವಿಧಿಯ ಆಟವೇ ಬೇರೆ..

Actress Shweta Tiwari: ಈ ನಟಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿಗೆ 93 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಜೀವನಾಂಶವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
1 /6

ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ, ಮದುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಮನ್‌ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ.. ಈ ಹಿಂದೆ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ.  

2 /6

ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ, ನಟಿ ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಅನುಭವವೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪತಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡಬೇಕಾಯಿತು.  

3 /6

ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ 1998 ರಲ್ಲಿ ರಾಜಾ ಚೌಧರಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ, ವೈವಾಹಿಕ ವಿವಾದಗಳಿಂದಾಗಿ, ಇಬ್ಬರೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಶ್ವೇತಾ ಸುಮಾರು 93 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು.  

4 /6

ತನ್ನ ಮಾಜಿ ಪತಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶವಾಗಿ ಫ್ಲಾಟ್ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಾ ಚೌಧರಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಪಾಲಕ್ ತಿವಾರಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿತು.  

5 /6

"ನೀನು ನನಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಕೊಡು, ನಾನು ನಿನಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಆಕೆಯ ಪತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.. ಅಲ್ಲದೇ, ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಬಲಿಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದನೆಂದು ಸಹ ನಟಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.  

6 /6

ಇದು ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹವಾದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಈ ಮದುವೆಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ ತಮ್ಮ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..   

Next Gallery

EPFO ಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿದರ ಶೇ. 10ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರಿಂದಲೇ ಸಿಕ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ