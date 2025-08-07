ಸಹೋದರಿಯ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ನಟಿ! ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆಯೂ ಹೌದು..

Actress Who ramanced with Sister Husband: ಅನೇಕ ಬಾರಿ, ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತೇವೆ.. ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರೂ ಲಕ್ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.. ಹಾಗೇಯೇ ದುರಾದೃಷ್ಟದಿಂದ ಜೀವನವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲುತ್ತೀರಿ. ಅಂತಹ ನಟಿಯೊಬ್ಬರ ಘೋರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ನಟಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ ಡಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ ಅವರ ಸಹೋದರಿ. ಆಕೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯಂತೆಯೇ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಳು. ಆದರೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯಂತೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಸಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ 1977 ರಲ್ಲಿ 'ಅನುರೋಧ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಿತಾ ಮಾಥುರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯ ಪತಿ ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.. ಆದರೆ ಚಿತ್ರ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲಿಲ್ಲ.
ಆ ನಂತರ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ, ಲೂಟ್ಮಾರ್, ಜೀವನ ಧಾರಾ, ದುಲ್ಹಾ ಬಿಕ್ತಾ ಹೈ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಯಾವ ಚಿತ್ರವೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಇಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಆಕೆಯ ಕೆರಿಯರ್ ಫಲ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ ತೊರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.. ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆದರು...
ಸಿಂಪಲ್ ಅವರ ವಿನ್ಯಾಸ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ರುಡಾಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ವಸ್ತ್ರವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.
ತನಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಟಿ 51 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.