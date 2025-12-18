Actress sneha ullal: ನಟಿ ಸ್ನೇಹಾ ಉಲ್ಲಾಳ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಲಕ್ಕಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಅವರ ಈಗಿನ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ನಟಿ ಸ್ನೇಹಾ ಉಲ್ಲಾಳ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಲಕ್ಕಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಾ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಚಿತ್ರ 2005 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.
ನಟಿ ಸ್ನೇಹಾ ಉಲ್ಲಾಳ್ 18 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಲಕ್ಕಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ನಟಿಯ ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ, ಸ್ನೇಹಾ ನಟನಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟಿ ʼನನಗೆ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತು. ಇದು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನಾನು ಅಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿದ್ದೆ..ʼ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು..
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಗೆ 30 ರಿಂದ 40 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.. ಸ್ನೇಹಾ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ಉಲ್ಲಾಸಮಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮಸಮಗದ ಮೂಲಕ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಈಗ ಸ್ನೇಹಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವೂ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ನಟಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.