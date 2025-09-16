ʼಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನರಕ.. ಅದ್ಕೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್‌ ಬರದಂತೆ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಬಳಸ್ತೇನೆʼ.. ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ!

Actress comment about periods: ಜನಪ್ರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಸ್ಯನಟರಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ನಟಿ.. ಋತುಚಕ್ರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ನೋವು ಉಂಟುಮಾಡುವ ನರಕಯಾತನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು, ನರಕಯಾತನೆ ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ, ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, ಮುಟ್ಟಿನ ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ, ತಮ್ಮ ಮುಟ್ಟನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಾ ಹುಡುಗರಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಹ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಸ್ಯನಟಿ ಸ್ನಿಗ್ಧಾ. ಅವರು ಹುಡುಗನ ಗೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರಂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಟಿ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ.. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾಲೆ ಧರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿವೆ..
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ನಟಿ ʼನಾನು ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದಾಗ, ನನ್ನ ಮುಟ್ಟನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನಾನು ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಮುಟ್ಟು ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆʼ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಈ ನಟಿ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ನಿರೂಪಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ.. ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ.. ಸ್ನಿಗ್ಧಾ ಗರ್ಭಕೋಶವನ್ನೇ ತೆಗೆದರೆ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲರು ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸ್ನಿಗ್ಧಾ ಮಾಡಿದ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.