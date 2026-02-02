ಸೌಂದರ್ಯ ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸದಿಂದ ಬದಲಾಯ್ತು ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಜೀವನ! ನಟಿಯರ ಮೇಲಿದ್ದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ?

Actress Soundarya: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಒಂದು ಅನುಭವ ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು.
Actress Soundarya: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂದರೆ ಅಭಿನಯ, ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು. ರಜನಿಕಾಂತ್, ಚಿರಂಜೀವಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಟಾಪ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದ ಸೌಂದರ್ಯ, ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸದೇನೇ ಶಿಖರಕ್ಕೇರಿದ ಕೆಲವೇ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.
ಇಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಖ್ಯಾತ ನಟ ರಾಜಾ ರವೀಂದ್ರ ಒಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅನುಭವ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಾಜಾ ರವೀಂದ್ರ ನಟನಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಟ–ನಟಿಯರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರ ಡೇಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾಲ್ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಕಾಲ್ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ತಾನೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ರಾಜಾ ರವೀಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದೇ ವೇಳೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ‘ನರಸಿಂಹ’, ಚಿರಂಜೀವಿಯ ‘ಅಣ್ಣಯ್ಯ’ ಮತ್ತು ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ‘ಸೂರ್ಯವಂಶಂ’ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ರಾಜಾ ರವೀಂದ್ರ ಅವರ ಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಒಮ್ಮೆ ಫ್ಲೈಟ್ ತಡವಾದ ಕಾರಣ ಸೌಂದರ್ಯ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ‘ನರಸಿಂಹ’ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆ ದಿನದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಕಾಲ್ಶೀಟ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನನಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬೈದರು. ಆ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ನಟಿಯರ ಕಾಲ್ಶೀಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೋಗಬಾರದೆಂದು ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಾಜಾ ರವೀಂದ್ರ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, “ಹೀರೋಗಳು ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಟಿಯರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅವರ ಡೇಟ್ಸ್ ಹೊಂದಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವವೇ ನಟಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬದಲಿಸಿತು ಎಂದು ರಾಜಾ ರವೀಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.