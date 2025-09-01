English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಬರೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌? ಹೆಸರು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಈ ಬಾರಿ ವಿನ್ನರ್‌ ಇವರೇ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ !

Boss Kannada new season contestants: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಇನ್ನೇನೂ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಶುರುವಾಗುವ ದಿನ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಂಟೆಸ್ಟಂಟ್‌ ಹೆಸರು ಸಹ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಒಬ್ಬರು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 3 ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರೇ ವಿನ್ನರ್‌ ಕೂಡ ಆದರು.

ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಬಳಿಕ ಇದು ವರೆಗೆ ಯಾವ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೂ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ಲಾನ್‌ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ನಟಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆತರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸುಧಾರಾಣಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಅವರಂತೆ ಸುಧಾರಾಣಿ ಸಹ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು.

ನಟಿ ಸುಧಾರಾಣಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸುಧಾರಾಣಿ ಏನಾದರೂ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಗೆಬಂದರೆ ಅವರೇ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕಳೆದ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀರಸ್ತು ಶುಭಮಸ್ತು ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಧಾರಾಣಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೀಡ್‌ ರೋಲ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಒಂದು ಕಡೆ ಸುಧಾರಾಣಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಗೆ ಬರುವ ವದಂತಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಸಹ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಈ ವದಂತಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಂತಗಿದೆ.

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ತಂಡವಾಗಲಿ ನಟಿ ಸುಧಾರಾಣಿ ಆಗಲಿ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ.

