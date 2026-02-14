20 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಫೋನ್‌ ನಂಬರ್‌ ತೊಗುಂಡು.. ಆ ತರ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ..! ನಟಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

Actress Supritha naidu phone number : ನಟಿ ಸುರೇಖಾ ವಾಣಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸುಪ್ರೀತಾ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಘಟನೆಯೊಂದರ ಕುರಿತು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಚೆಲುವೆ ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..
ನಟಿ ಸುಪ್ರೀತಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಹಲವಾರು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಈ ವೇಳೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವುಗಳನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೆದು ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬ ಮಾಡಿದ ಸಂದೇಶದ ಕುರಿತು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು..
ತಮ್ಮ ದಿಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ನುಡಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಸುಪ್ರೀತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬರುವ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ..
ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು 20,000 ರೂ. ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ನಟಿ, ನಂತರ ಕರೆ ಮಾಡಿ, "ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೆಯಲು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಣ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರಂತೆ.. ಸುಪ್ರೀತಾ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ನಕ್ಕು ನಂತರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದರಂತೆ..
ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾನಾಡಿದ ಸುಪ್ರೀತಾ.. "ನಾನು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ನೀವು ದೂರವಿರಬೇಕು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ..