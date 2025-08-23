English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ʼನಾನು ನನ್ನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರೂ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ PhD ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ..ʼ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ!

Actress Shocking Comment: ಪೋಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ನಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಹುಡುಗರು ನಾಯಕ ಯಾರು ಎಂದು ಯೋಚಿಸದೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಓಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸುಂದರಿ ಕೂಡ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. 
 
ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸುಂದರಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ಆಳಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸುಂದರಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ನಡುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.  

ಪೋಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ನಟಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹುಡುಗರು ನಾಯಕ ಯಾರು ಎಂದು ಯೋಚಿಸದೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಈ ನಟಿ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜೊತೆ ಪ್ರಣಯ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದರು.  

ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜೊತೆ 'ರಕ್ಷಕುಡು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಇವರು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಸುಂದರಿ ಮಾಡಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತಿವೆ.  

ಅದೇನೆಂದರೆ.. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ, ನಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.  

ʼಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದರೆ, ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆʼ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದರು. ತನ್ನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾರೂ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 50 ವರ್ಷ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಈ ಸುಂದರಿ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಲಿತ್ ಮೋದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಕ್ರಮ್ ಭಟ್ ವರೆಗೆ ಈ ಸುಂದರಿ ಅನೇಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು..   

