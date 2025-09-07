Bigg Boss news : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ಅನೇಕ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಜೀವನ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಸಿರೀಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಇದರ ನಡುವೆ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ನಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಾಳಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೇಮ್ ಶೋ ಸೀಸನ್ 8 ರವರೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 ಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು 105 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು (ಭಾನುವಾರ) ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸೀಸನ್ 9 ಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ಮೂಲಕವೇ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ನಾಶವಾಯ್ತು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗು ನಟಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಮಡಿವಾಡ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದರು. ಈ ನಟಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 2 ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.. ಆದರೆ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಅನೇಕ ಜನರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಲು ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳು ನಮಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೋಡುವ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತೇಜಸ್ವಿ ಹೇಳಿದರು.