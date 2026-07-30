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ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ರಂಗೇರಿಸಲು ಊರ್ವರ್ಶಿ ಪುತ್ರಿ ಸಜ್ಜು..! ಅಮ್ಮನಂತೆ ಸೌಂದರ್ಯದ ಗಣಿ ಈಕೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 30, 2026, 06:23 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 06:24 PM IST

Teja Lakshmi : ರಾಮಾ ಶಾಮಾ ಭಾವ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬರುವ ಹೆಸರು ನಟಿ ಊರ್ವಶಿ ಅವರದ್ದು.. ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ ಮೂಲಕ ಇಂದಿಗೂ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಹಸಿರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಟಿ ಚಂದನವನಕ್ಕೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಗಳನ್ನೂ ಕರೆತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..

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ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಭುವನ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ ‘ಬುಲ್ಲಿ’ ಚಿತ್ರದ ಸೌಂಡ್‌ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕವೇ ಊರ್ವಶಿ ಪುತ್ರಿ ತೇಜಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

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ತಾಯಿ-ಮಗಳ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ : ಅಂದಹಾಗೆ ಇದು ನಟಿ ಊರ್ವಶಿ ಅವರ ಕೆರಿಯರ್‌ನ 729ನೇ ಸಿನಿಮಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಯಕ ಭುವನ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಅವರ ತಾಯಿ 'ಯಶೋದಮ್ಮ' ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಓದಿ, ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತೇಜಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.  

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ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ. ಡಾ. ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ರಂತಹ ಮೇರು ನಟರ ಜೊತೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಹಿರಿಮೆ ನನ್ನದು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಥೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ 'ಬುಲ್ಲಿ' ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನಗಂತೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಟಿ ಊರ್ವಶಿ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು..  

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ಇನ್ನು 'ಹಬ್ಬ', 'ರಾಮ ಶ್ಯಾಮ ಭಾಮ'ದಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದ ಊರ್ವಶಿ ಬುಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಅವರ ನಟನೆಗಾಗಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಂದನವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವ ತೇಜಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ..  

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ಸದ್ಯ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಚಿತ್ರದ 18 ದಿನಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ತಾಯಿ-ಮಗಳ ಈ ಹೊಸ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಚಿತ್ರಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಅಲ್‌ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್‌ ತೇಜಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ...  

TAGS:
actress urvashi
Urvashi daughter
Teja Lakshmi
Urvashi new movie
Bulli Movie
Om prakash

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