ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಲಿರೋ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ!.. ಯಾವ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಗೊತ್ತಾ?

vaishnavi gowda: ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಸನ್ನಿಧಿ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದು ಕಿರುತೆರೆಯ ಟಾಪ್ ಹಿರೋಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದ ನಟಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ..
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಟಾಪ್ ನಟಿಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಹಿರೋಯಿನ್ ಯಾರು ಅಂತಾ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಸನ್ನಿಧಿ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಗಳಿಸಿದರು.
ಇವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಜನಮೆಚ್ಚಿದ ನಾಯಕಿ ಅನ್ನೋ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಫರ್ಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು.
ನಟಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ಅವರು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ ಧಾರಾವಾಹಿ ಜೀ ಕನ್ನಡದ ‘ದೇವಿ’. ಅಲ್ಲಿಂದ ‘ಮನೆದೇವ್ರು’ ಎಂಬ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಉದಯ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ‘ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ’ ‘ಸೀತಾರಾಮ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ನೆಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ನಂತರ ಅಭಿನಯ ಮುಂದುವರೆಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಅದೂ ಕೂಡ ದಶಕದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಉದಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತಿರುವ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರು ಹಿರೋಯಿನ್ಸ್ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ..
ಮತ್ತೋರ್ವ ನಾಯಕಿ ಕೃತಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ವೈಷ್ಣವಿ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಈ ಹಿಂದೆ ‘ರಾಧಾ ಕಲ್ಯಾಣ’ ಎಂಬ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಆ ನಂತರ ಜೀ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ‘ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಭಗವಂತ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಗಿರಿಜಾ ಎಂಬ ಕಾಮಿಡಿ ಸೆನ್ಸ್ ಇರುವ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.
ಸದ್ಯ ಕಿರುತೆರೆಯ ಟಾಪ್ ಹಿರೋಯಿನ್ಸ್ ಆದ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕಿಯರು ಒಂದೇ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರೋಮೋ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ, ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.