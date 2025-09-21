ನಾನು ಬಿಕಿನಿ ಆದರೂ ಹಾಕ್ಕೋತಿನಿ.. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ರೆ..! ಇದೆಂಥಾ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ರು ಕನ್ನಡದ ನಟಿ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Actress Vedhika : ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಮಗೆ ಬರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಟೀಕಿಸುವವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತುತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಟ್ರೋಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.  
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಯುವ ನಟಿಯರು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪಟ್ಟ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕಿಯರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಸಂದಿಗ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕಿಯರು ಈಗ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ನಟಿಗೆ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಈಕೆಗೆ ಆಫರ್‌ಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಗ್ಲಾಮರ್‌ ಡೋಸ್‌ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಹೊಸ ಲುಕ್‌ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು.. ಆ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ವೇದಿಕಾ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ವೇದಿಕಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಕಿನಿ ಧರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಟೀಕಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. "ಮಹಿಳೆಯರು ಧರಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಎಂತಹವರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುವವರು ಮೊದಲು ಬದಲಾಗಬೇಕು. 

ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನಾನು ಬಿಕಿನಿ ಧರಿಸುತ್ತೇನೆ... ನಾನು ಬಿಕಿನಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಸಿದ್ಧ.. ನಾನು ಯಾರು..? ಅಂತ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇಂತಹ ಟೀಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ವೇದಿಕಾ ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು ವೇದಿಕಾ ಸಂಗಮ, ಶಿವಲಿಂಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ದೇವರಾಜ್‌ ನಟನೆಯ ಗಣ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ವೇದಿಕಾ ಬಿಕಿನಿ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ಟ್ರೇಂಡ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲೇಡೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ.. ನಟಿಯ ಲುಕ್‌ಗೆ ಪರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. 

