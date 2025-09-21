English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

"ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ.. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು.." ನಟಿ ವಿದ್ಯಾಬಾಲನ್

Vidya Balan comments: ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ನಟಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಚಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್, ಎನ್ಟಿಆರ್ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. 
 
Vidya Balan: 'ಇಷ್ಕಿಯಾ', 'ದಿ ಡರ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್' ಮತ್ತು 'ಕಹಾನಿ' ನಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆಘಾತಗೊಳಿಸಿವೆ.    

ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ನಟನೆಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.       

ಆದರೆ, ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಡರ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಆ ನಂತರ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವುದು ಚಟವಾಯಿತು.. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಅಥವಾ 3 ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಿದರೆ ಮಾತ್ರ ತನಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.    

ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಅವರು ಈಗ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಯಾರಾದರೂ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು.    

ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ತಮಿಳು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನಟಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು.. ಅವರು ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ ಮತ್ತು ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದರು. 16 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಹಮ್ ಪಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು.    

ಅದಾದ ನಂತರ, ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ 'ಪರಿಣೀತಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ನಟನೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಬಂದರೂ.. ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬರಲಿಲ್ಲ. 'ದಿ ಡರ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್' ಚಿತ್ರ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಕಹಾನಿ, ಶಕುಂತಲಾ, ಬೇಗಂ ಜಾನ್‌ನಂತಹ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು.    

ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ರಾಯ್ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಪುರುಷನ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಇರುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಪತಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ.     

