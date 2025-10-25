Vidya Balan: ನಟಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ತಮಗಾದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Vidya Balan: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್, ತಮಿಳು ನಟರೊಬ್ಬರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಂತರ ತಮಿಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಿತ ಮುಖವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ಡರ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್' ನಲ್ಲಿನ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಶೇರ್ನಿ ಮತ್ತು ಜಲ್ಸಾ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಶೇರ್ನಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಸೇವಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿಗಾಗಿ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ, ಅವರು ನಿಯತ್ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಹೆಸರಿಡದ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್, ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು, "ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನನಗೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನನಗೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಲು ಬಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕಥೆ ಹೇಳಲು ಕಾಫಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರಲು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಕಾಫಿ ಅಂಗಡಿಯ ಬದಲು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಯಿತು.
ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಜಾಣತನದಿಂದ ಯೋಜಿಸಿ ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾನು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುತ್ತೇನೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚದ ಕಾರಣ, ಇನ್ನು ಕಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಹೊರಟುಹೋದರು.
ಪಿಂಕ್ ಚಿತ್ರದ ರಿಮೇಕ್ ನೇರ್ಕೊಂಡ ಪಾರ್ವೈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಅಜಿತ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ದೃಶ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು ತಮಿಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಖವಾಗಿದ್ದಾರೆ.