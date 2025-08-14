ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಲು ಬಂದ ಡಾಕ್ಟರ್‌ ಜೊತೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ.. ಆತನನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗಲು ಅವನ ಪತ್ನಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ!

Vyjayanthimala love story: ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತಮಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ವೈದ್ಯನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಆತನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಅವನ ಪತ್ನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ.
ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ವೈಜಯಂತಿ ಮಾಲಾ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹುಚ್ಚೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದರು. "ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಟೋಸ್" ಎಂದೇ ವೈಜಯಂತಿ ಮಾಲಾ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದರು. ವೈಜಯಂತಿ ಮಾಲಾ ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅವರ ಗುಣಗಳೂ ಎಲ್ಲರ ಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದವು.
ವೈಜಯಂತಿ ಮಾಲಾ ತಾಯಿ ನಟಿ ವಸುಂಧರಾ. 40ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದರು ವಸುಂಧರಾ. ವೈಜಯಂತಿ ಮಾಲಾ ಅದ್ಭುತ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ.
ನಟ ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ ವೈಜಯಂತಿ ಮಾಲಾ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನಟಿ ವೈಜಯಂತಿ ಮಾಲಾ ನ್ಯುಮೋನಿಯಾಗೆ ತುತ್ತಾದರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ವೈದ್ಯ ಚಮನ್ಲಾಲ್ ಬಾಲಿ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು.
ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ನಟಿ ವೈಜಯಂತಿ ಮಾಲಾ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯ ಚಮನ್ಲಾಲ್ ಬಾಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳಿತು.
ಆದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಮನ್ಲಾಲ್ ಬಾಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಟಿ ವೈಜಯಂತಿ ಮಾಲಾ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆಗಲೆಂದೇ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಚಮನ್ಲಾಲ್ ಪತ್ನಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಲು ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟರು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಮನ್ಲಾಲ್ ಬಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆಗ ನಟಿ ವೈಜಯಂತಿ ಮಾಲಾ ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪತ್ನಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೆಂಬ ವದಂತಿ ಇದೆ.
1968 ರಲ್ಲಿ ವೈಜಯಂತಿ ಮಾಲಾ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಮನ್ಲಾಲ್ ಬಾಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ಮದುವೆಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.