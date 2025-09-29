English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

40 ವರ್ಷ ದಾಟಿದರೂ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಈ 7 ನಾಯಕಿಯರು!

Actress lifestyle : ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ನಟಿಯರು ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ನಟಿಯರು ಯಾರು? ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನಟಿ ಮತ್ತು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಶೋಭನಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 55 ವರ್ಷ. ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲವಂತೆ.

ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸಿತಾರಾ, 51 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರುತಿರಾಜ್ ತಮಿಳು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ನಟಿ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 45 ವರ್ಷ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಕೌಶಲ್ಯಾಗೆ ಈಗ 45 ವರ್ಷ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಮದುವೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಯಾರನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಈಗ 42 ವರ್ಷ.

ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿ. ಅವರಿಗೆ 43 ವರ್ಷ. ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಮಾಜಿ ನಟಿ ನಗ್ಮಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ 50 ವರ್ಷ.

