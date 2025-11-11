ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ತೊರೆದು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಉಳುಮೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್..‌

Ratan Rajput: ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತ್ಯಜಿಸಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Ratan Rajput: ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ತಾರೆಯರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ನಂತರ ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಸುಂದರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದವರು ಈಗ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ತಾರೆಯರು ಈಗ ಉದ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕಿ ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ರತನ್ ರಜಪೂತ್. ಅವರು ದೂರದರ್ಶನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಗುರುತನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಅಗಲೇ ಜನಮ್ ಮೋಹೆ ಬಿಟಿಯಾ ಹಿ ಕಿಜೋ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ನಟನೆಯನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ರತನ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಮಾ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದು 2020 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರು.
ರತನ್ ಅವರ ತಂದೆ ೨೦೧೮ ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ ದುಃಖ ಭರಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. ತಂದೆಯ ಮರಣದಿಂದ ತೀವ್ರ ದುಃಖಿತರಾದ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರು. ಅವರು ನಟನೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಶಾಂತಿಯುತ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಮನೋವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಮುಂಬೈ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.