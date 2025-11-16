ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ.. ಎಷ್ಟೇ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ರೂ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ನಟಿಸಲ್ಲ ಎಂದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಕಾರಣ ಇದೇ..

Famous actress rejected Salman khan movie: ಇಂದು ನಾವು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಟನೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಇಂದು, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ..
ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್. ಶ್ರದ್ಧಾ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ತಾನು 16 ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಲಕ್ಕಿ ನೋ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಲವ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಆಫರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು 2010 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ತೀನ್ ಪಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರದ್ಧಾ, "15-16 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಾಲೆ ಮುಗಿಸಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಆಫರ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು..
ಶ್ರದ್ಧಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಸೋತಿತು, ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ನಟಿಸಿದ ಲವ್ ಕಾ ದಿ ಎಂಡ್ ಕೂಡ ಸೋತಿತು. ಆದರೆ ಅವರ ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರ ಆಶಿಕಿ 2 ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು..
ಇದಾದ ನಂತರ, ಅವರ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಹಿಟ್ ಆದವು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಫ್ಲಾಪ್ ಆದವು, ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರು ಎ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಜಾಟ್, ರಾಕ್ ಆನ್ 2, ಓಕೆ ಜಾನು, ಹಾಫ್ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್, ಹಸೀನಾ ಪಾರ್ಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸತತ ಫ್ಲಾಪ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಬಳಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅವರ 'ಸ್ತ್ರೀ' ಚಿತ್ರವು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿತು, ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಹಲವಾರು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ ಸ್ತ್ರೀ 2 ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸದ್ಯ ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಉತ್ತೇಕರ್ ಅವರ ಈಟಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.