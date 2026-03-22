RCB sale bid updates : ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಲೀಕ ಡಿಯಾಜಿಯೊ. ಇದೀಗ ಈ ತಂಡದ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 16,000 ರಿಂದ 18,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.. ಆದರೇ ಇದೀಗ ಭಾರತದ ದೈತ್ಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೀಂ ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ..
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಸೀಸನ್ ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೂಡ ಕಠಿಣ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ತಂಡದ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಮೌಲ್ಯವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಸರಿದವು. ಕೇವಲ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು, ಆದರೆ, ಈಗ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಹೌದು.. ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ರೀಡಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಡೇವಿಡ್ ಬ್ಲಿಟ್ಜರ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳು ಆರ್ಸಿಬಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಮಣಿಪಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ರಂಜನ್ ಭಾಯ್ ಮತ್ತು ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಅವರ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಫರ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಈಗ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ-ಡೇವಿಡ್ ಬ್ಲಿಟ್ಜರ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಕೂಡ ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುವ ಡಿಯಾಜಿಯೊ, ಈ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 16,000 ರಿಂದ 18,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮೂರನೇ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೆಲೆ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಡಿಯಾಜಿಯೊ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಸಿಬಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್ಗಳನ್ನು ಕೋರಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಕಂಪನಿಯು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಎರಡನ್ನೂ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದರೂ, ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.