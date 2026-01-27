ಭಾರತದ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಬರೋಬ್ಬರಿ 16 ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ! ಮತ್ತೊಂದು KGF ಪತ್ತೆ?

Gold Mining: ಕರ್ನಾಕಟದ ಕೋಲಾರ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪುನರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು KGF ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ..
ಕರ್ನೂಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೊನ್ನಗಿರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕದಿರಿ ಪ್ರದೇಶವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅದಿರುಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ತಾಣವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ.
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮವೊಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಕದಿರಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸರ್ವೇ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಕದಿರಿ ಬಳಿಯ ಕೆ.ಎನ್. ಪಾಲೆಂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬಳಸಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಭೂಗತ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಭೂಗತ ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಆಳ, ಹರಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಕದಿರಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 10 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಾಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಜೌಕುಲಾ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿ ಆರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಮಗಿರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕಸಂಪಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕದಿರಿ ಬೆಲ್ಟ್ 97.4 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 16 ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಜ್ಞರು ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಕೇವಲ 50 ಮೀಟರ್ ಕೆಳಗೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಪದರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಾಸರಿ, ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಇದು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮುಕ್ತ ಹರಾಜಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಹರಾಜಿನ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಸುಮಾರು 1,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮುಂತಾದ ಸುಧಾರಿತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರು ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.