English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • 12 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ: 5 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಕನಕವರ್ಷ.. ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ

12 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ: 5 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಕನಕವರ್ಷ.. ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ

Auspicious Gajakesari Yoga: ಆಂಗ್ಲ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು-ಚಂದ್ರರ ಮಹಾಯುತಿ ಏರ್ಪಡಲಿದ್ದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ, ಯಾರಿ ಹೆಗಲೇರಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ ತಿಳಿಯೋಣ.. 
1 /6

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 02, 2026 ರಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಚಂದ್ರ ಯುತಿ ಏರ್ಪಡಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕನಕವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಅವರ ಹೆಗಲೇರಲಿದ್ದು ಕಂಡ ಕನಸೆಲ್ಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ. ಆ ಲಕ್ಕಿ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.. 

2 /6

ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 

3 /6

ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರಲಿದ್ದು, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮಿಚ್ಚೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ, ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟಿನ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಸಮಯದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ.

4 /6

ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಿಂದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್‌ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಕೆಲವು ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಸಂಭವವಿದ್ದು ಅಪಾರ ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ದಿನ. 

5 /6

ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಎಲ್ಲಾ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರಲಿದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕನಕವರ್ಷ ಇದಾಗಿರಲಿದ್ದು ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.  

6 /6

ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬರಬಹದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆಯೇ ಹರಿಯಲಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

Gajakesari Yoga Gajkesari Yoga 2026 RajaYog Auspicious Yoga Gajkesari Yog 2026 Effect Gajkesari Yog 2026 rashifal Gajkesari Yog 2026 horoscope Lucky Zodiac Signs New year 2026 new year 2026 rashifal new year 2026 horoscope guru chandrama yog ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಗುರು ಚಂದ್ರ ಯುತಿ ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ರಾಜಯೋಗ ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಜಾತಕ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರ Jupiter effect on zodiac signs guru gochar 2026 New Year Horoscope

Next Gallery

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟ.. ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ