40ರ ಬಳಿಕ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು; ಅದೃಷ್ಟ ಕೈಹಿಡಿದು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ!

Written ByPuttaraj K AlurUpdated byPuttaraj K Alur
Published: Apr 28, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Apr 28, 2026, 04:20 PM IST

Lucky zodiac signs: 40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಜೀವನ ಮುಗಿದುಹೋಯಿತು ಅಂತಾ ಎಂದಿಗೂ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸುವರ್ಣಯುಗವಾಗಬಹುದು. ಗುರು, ಶನಿ ಮತ್ತು ರಾಹುಗಳಂತಹ ಗ್ರಹಗಳ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಆ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳಂತಹ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

40 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ "ಅವಕಾಶಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಈ ಹಂತವನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯು ವೃತ್ತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಗುರು, ಶನಿ ಮತ್ತು ರಾಹು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 40 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅನುಕೂಲಕರ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ನಾಯಕತ್ವದ ಅವಕಾಶಗಳ ಹಂತ.. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 40 ವರ್ಷದ ನಂತರ ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬಡ್ತಿಗಳು, ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕತೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಂತಹ ಗುಣಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಸಿಗಬಹುದು.

ಮಕರ ರಾಶಿ: ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಗತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ.. ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಅವರ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 40 ವರ್ಷದ ನಂತರ ವೃತ್ತಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಸಿಗಬಹುದು.

ಮೀನ ರಾಶಿ: ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 40 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ಹೊಸ ಆರಂಭ.. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಅನುಭವ, ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಹಂತವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. 

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.) 

