ಪತಿಯಿಂದ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ₹60 ಲಕ್ಷದ ಲಕ್ಷುರಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

Actress Divorce:ಪತಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಚೇಧನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಐಷರಾಮಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಆ ನಟಿ ಯಾರು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ..
ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಪತಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ನೋಡಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಐಷರಾಮಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈವಾಹಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪಡೆದರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರ ಬರಲು ಸಾಕಷ್ಟ ಟೈಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಇವರು ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ..
ಆ ನಟಿ ಯಾರು ಅಂತಾ ನೋಡೊದಾದ್ರೆ.. ನಟಿಮಹಿ ವಿಜ್ ಹೊಸ ಕಾರೊಂದನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಕಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿ ವಿಜ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ "ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ, ಅವಳು ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ,ಅಮ್ಮಾ, ಒಂದು ದಿನ ನನಗೆ ಈ ಕಾರು ಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು" ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿ ವಿಜ್ ರೂ. 60 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಖರೀದಿಯ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿ ವಿಜ್ ಮತ್ತು ಜೇ ಭಾನುಶಾಲಿ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.. ಮಹಿ ವಿಜ್ ಮತ್ತು ಜೇ ಭಾನುಶಾಲಿ 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 2026ರ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ವಿಚ್ಛೇದನ ಬಳಿಕ ನಟಿ ಮಹಿ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ ಕಾರನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ತಾರಾಗಾಗಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದರು.