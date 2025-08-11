English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೊನೆಗೂ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ : 7 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ, ಹೆಂಗಳೆಯರಿಗೆ ಭಾರೀ ಸಂತಸ

ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇಂದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 
ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇಂದು ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 
1 /6

ವರಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಇದೀಗ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 

2 /6

ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.  ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 866 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಕೆಜಿಗೆ 799 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.  

3 /6

ಇದಲ್ಲದೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಂದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ,  ಖರೀದಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. 

4 /6

ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (IBJA) ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದದಾರೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 741 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿದಿದೆ. ಅಂದರೆ 100 ಗ್ರಾಂಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 7,400 ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾದಂತಾಗಿದೆ.   

5 /6

ಇನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 424 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 114,308 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.   

6 /6

ನಿಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿನ ನಿಖರವಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ  ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವೆಬ್ ಸೈಟನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. 

Gold price Gold rate Today Gold price Today Gold Rate Silver price

Next Gallery

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ತಂಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಟಾಪ್‌ ಐಟಂ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್‌! ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಆ ಸುಂದರಿ?