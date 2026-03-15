ಯುಗಾದಿಯ ನಂತರ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು: ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ

Ugadi festival Lucky zodiac signs: ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇತರರು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತಟ್ಟಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ..
ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಅದು ಅಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಾದಿನದಂದು ಈ ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೂ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ..
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಈ ಯುಗಾದಿಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೊಸ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರೂ ಸಹ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಈ ಯುಗಾದಿಯಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಡಿಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಅವರು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿಂದ ಅವರ ಜೀವನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಸೂರ್ಯನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಹಣ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಸೆಗಳು ಸಹ ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಜೀವನವು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಓದುಗರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)