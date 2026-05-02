Virat Kohli Retirement from ODI: ಕೊಹ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಂದ ಹೊರನಡೆದರೆ ಅಂದರೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯಾರು ತುಂಬುತ್ತಾರೆ?
Tilak varma Replacement for Virat Kohli : ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರು ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2027 ರ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.
ಕೊಹ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಂದ ಹೊರನಡೆದರೆ ಅಂದರೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯಾರು ತುಂಬುತ್ತಾರೆ? ಎಂಬುದು ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ODI ತಂಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ 4 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, KL ರಾಹುಲ್ 5 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ 6 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ODI ತಂಡದಲ್ಲಿ 3 ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ದುಸ್ವಪ್ನದಂತೆ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ODI ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ 3 ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ನಿಪುಣತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏಕದಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ (ODI) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರವನ್ನು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ 49 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ 1,389 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಾಸರಿ 44.81. ಈ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 2 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 6 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 68 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕವೂ ಸೇರಿದೆ.
ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6, 2025 ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದರು. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಏಕದಿನ ತಂಡದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹೊರಗಿಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯದ ಹಾದಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಸರಿಯಾದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ 2027 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.