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ನಟಿ ಸೋನಲ್‌ಗಿಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ತರುಣ್‌ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡೋರು ಗೊತ್ತಾ? ಇವರ ಏಜ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟು?

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 11, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 11:09 AM IST

Tharun sudhir actress sonal age: ತರುಣ್‌ ಸುಧೀರ್‌ ಹಾಗೂ ಸೋನಲ್‌ ಮೊಂತೇರೋಗೆ ಇಂದು ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿದೆ.. ಈ ದಂಪತಿಯ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ 
 

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ನಟಿ ಸೋನಲ್‌ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ತರುಣ್‌ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಇಂದಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೆ. ಈ ಜೋಡಿ  ವೆಂಡಿಗ್‌ ಆನಿರ್ಸರಿ (Wedding Anniversary)ಗೆ, ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಕಪಲ್ಸ್‌ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

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ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೋನಲ್‌ ಅವರು 1995ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ನಿಜವಾದ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸು 31 ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ತರುಣ್‌ ಅವರು 1982ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು, ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸು 44 ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ದೇಶಕ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಸೋನಾಲ್ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ 13 ವರ್ಷ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

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ಇನ್ನೂ, ತರುಣ್ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

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ಸೋನಲ್‌ ಅವರು 13 ವರುಷದ ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವ ತರುಣ್‌ ಸುಧೀರ್‌ ಜೊತೆಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು, ಇಂದಿಗೆ ಎರಡು ವರುಷ ತುಂಬಿದೆ. ಈ ದಂಪತಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದು, ಆಗಾಗ್ಗ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರೀ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.   

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ಸೋನಲ್‌ ಮತ್ತು ತರುಣ್‌ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ರಾಬರ್ಟ್‌ ಟೈಮ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಇವರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿತ್ತು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿನೋದ್‌ ಪ್ರಭಾಕರ್‌ ಜೋಡಿ ಆಗಿಯೂ ಸೋನಲ್‌ ಮೊಂಥೆರೋ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.  

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ಇಂದು ಸೋನಲ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್‌ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿಗೆ ಒಂದೆಡೆ ಸೋನಲ್‌ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ವೆಂಡಿಗ್‌ ಆನಿರ್ಸರಿ (Wedding Anniversary)ವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿದೆ.   

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