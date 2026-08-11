Tharun sudhir actress sonal age: ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಹಾಗೂ ಸೋನಲ್ ಮೊಂತೇರೋಗೆ ಇಂದು ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿದೆ.. ಈ ದಂಪತಿಯ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ
ನಟಿ ಸೋನಲ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ತರುಣ್ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಇಂದಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೆ. ಈ ಜೋಡಿ ವೆಂಡಿಗ್ ಆನಿರ್ಸರಿ (Wedding Anniversary)ಗೆ, ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಪಲ್ಸ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೋನಲ್ ಅವರು 1995ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ನಿಜವಾದ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸು 31 ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ತರುಣ್ ಅವರು 1982ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು, ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸು 44 ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ದೇಶಕ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಸೋನಾಲ್ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ 13 ವರ್ಷ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನೂ, ತರುಣ್ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಸೋನಲ್ ಅವರು 13 ವರುಷದ ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಜೊತೆಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು, ಇಂದಿಗೆ ಎರಡು ವರುಷ ತುಂಬಿದೆ. ಈ ದಂಪತಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದು, ಆಗಾಗ್ಗ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರೀ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಸೋನಲ್ ಮತ್ತು ತರುಣ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ರಾಬರ್ಟ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇವರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿತ್ತು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಡಿ ಆಗಿಯೂ ಸೋನಲ್ ಮೊಂಥೆರೋ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.
ಇಂದು ಸೋನಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿಗೆ ಒಂದೆಡೆ ಸೋನಲ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ವೆಂಡಿಗ್ ಆನಿರ್ಸರಿ (Wedding Anniversary)ವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿದೆ.