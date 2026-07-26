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30 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಪರೂಪದ ಅಗ್ನಿ-ಮಾರುತ ಯೋಗ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣ, ಯಶಸ್ಸು, ಅದೃಷ್ಟದ ಮಹಾಪರ್ವ?

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Jul 26, 2026, 08:12 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 08:12 PM IST

Agni Marut Yoga 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಗ್ನಿ-ಮರುತ ಯೋಗ ಕೆಲ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಈ ಯೋಗವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ಕಾಟಕ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ಆದಾಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಾಗಿದ್ದು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳಲ್ಲ.

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ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿಯನ್ನ ನ್ಯಾಯದೇವತೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಕರ್ಮಫಲದ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳನನ್ನ ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಗ್ನಿ-ಮರುತ ಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವವನ್ನ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.

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ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಈ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

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ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓದು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

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ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ತರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದ ಕನಸು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಅಥವಾ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಳುವ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

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ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

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ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಗ ಅಥವಾ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಶ್ರಮ, ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿ, ದಶಾ-ಭುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

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(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

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