Agnisakshi serial title: ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯಗಳಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಇದೇ ಟೈಟಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿಯೊಂದು ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡವಾಹಿನಿ ಜೂನ್8ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 7ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲು ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು. ಈಗ ಅದೇ ಟೈಟಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಈ ಧಾರವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೋ ಗೌಡ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಶಮಂತ್ ಗೌಡ ಅವರು ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಹಠಮಾರಿ ಉದ್ಯಮಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಮಂತ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಹೊಸ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯೂ ಹಳೆಯ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಕಥೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರಿಮೇಕ್ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲಾ. ಬದಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ತಲೆಮಾರಿನ ಯುವಮನಸ್ಸುಗಳ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಾರ್ ಆಗಿರಲಿದೆ
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಹಳೇ ಟೈಟಲನ್ನೆ ಬಳಸಿದ್ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕಥೆಗೆ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಟೈಟಲ್ ತುಂಬಾ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹಳೆಯ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಕಥೆ ಬರೆದವರೇ ಈಗ ಈ ಹೊಸ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ