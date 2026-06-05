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ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ!.. ಹಳೆ ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಹೆಸರನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಬಳಸಿದ್ದೇಕೆ?

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 05, 2026, 11:28 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 12:14 PM IST

Agnisakshi serial title: ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯಗಳಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಇದೇ ಟೈಟಲ್‌ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿಯೊಂದು ಬರುತ್ತಿದೆ.
 

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ಕಲರ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡವಾಹಿನಿ ಜೂನ್‌8ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 7ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲು ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.  

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ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು. ಈಗ ಅದೇ ಟೈಟಲ್‌ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.   

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ಈ ಧಾರವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೋ ಗೌಡ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಶಮಂತ್‌ ಗೌಡ ಅವರು ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಹಠಮಾರಿ ಉದ್ಯಮಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಮಂತ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.  

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ಸದ್ಯ ಹೊಸ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯೂ ಹಳೆಯ ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಕಥೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರಿಮೇಕ್‌ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲಾ. ಬದಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ತಲೆಮಾರಿನ ಯುವಮನಸ್ಸುಗಳ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಾರ್‌ ಆಗಿರಲಿದೆ  

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ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಹಳೇ ಟೈಟಲನ್ನೆ ಬಳಸಿದ್ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕಥೆಗೆ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಟೈಟಲ್‌ ತುಂಬಾ ಸೂಟೇಬಲ್‌ ಆಗಿತ್ತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹಳೆಯ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಕಥೆ ಬರೆದವರೇ ಈಗ ಈ ಹೊಸ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ  

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