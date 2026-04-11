AI ಚಾಟ್ ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಡೇಟಾ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು..! ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ChatGPT, Google Gemini ಮತ್ತು Microsoft Copilot ನಂತಹ AI ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗಳು ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಈ ಚಾಟ್ ಬಾಟ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಈ ಚಾಟ್ ನಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಯು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ChatGPT ಬಳಸುವಾಗ, ಬಳಕೆದಾರರು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಚಾಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚಾಟ್ ಗಳು ಸೇವ್ ಆಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಚಾಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಳಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾದ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೂ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡ್ರೈವ್, Gmail ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳಂತಹ ಇತರ Google ಸೇವೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೆಶಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನೀವು ಸ್ವಯಚಾಲಿತ ಅಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಅನಗತ್ಯ ಆಪ್ ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕೊಪಿಲಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯತೆ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ನೀವು ಅದನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗೌಪ್ಯತೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯದ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಯ ತರಬೇತಿಯಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚಾಟ್ ಗಳನ್ನು ಎಐ ತರಬೇತಿ ಗೆ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೇ ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡಿ.
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು AI ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೊಪಿಲಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ವೈಯಕ್ತೀಕರಣ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಚಾಟ್ ಹಿಸ್ಟರಿಯನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಳಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.