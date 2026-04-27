AI chips installed in Vaibhav Suryavanshi body; 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗಿನಿಂದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಸಾಧಾರಣ ಫಾರ್ಮ್ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಓಪನರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ನೌಮನ್ ನಿಯಾಜ್ (Nouman Niaz) ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೌಲರ್ಗಳು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಜಸ್ಪ್ರಿತ್ ಬೂಮ್ರಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್, ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾರೇ ಎನ್ನದೇ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೊದಲ ಬಾಲ್ ಅನ್ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತರಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಡಿಸುವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ AI ಚಿಪ್ ಅಳವಡಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ನೌಮನ್ ನಿಯಾಜ್ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನ WADA ಡೋಪಿಂಗ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ವೈಭವ್ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಅಥವಾ ದೇಹದಲ್ಲಿ AI ಚಿಪ್ ಏನಾದರೂ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರಾ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವವಿದೆ. ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಥಹ ಆಟಗಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಭರವಸೆಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ನಿಯಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೂ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 300 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಂಥಹ ಆಟಗಾರನನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
18 ವರ್ಷಗಳು ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ಆಕಾರ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಭುಜಗಳು ದುಂಡಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಟ್ರೈಸ್ಪ್ಸ್, ಬೈಸೆಪ್ಸ್, ಕೋರ್ (Core) ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪೀಕ್ ಸರ್ಜ್, ಹಾರ್ಮೋನ್, ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಳಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ.
ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ನ ಓಪನರ್ 2026ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದು 357 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಏನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ವೈಭವ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಶಕ್ತಿಯೇ ಅವನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ದೇಹದ ಮಣಿಕಟ್ಟುಗಳು (wrist) ಆಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.