8th Pay Commission: ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಇವು ನಿವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (NPS) ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (OPS) ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ, ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೂಗು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟ (AINPSEF) ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 2026 ರಂದು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರಂಜನಾ ಪ್ರಕಾಶ ದೇಸಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, NPS ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ OPS ಆಯ್ಕೆ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ, ನಿವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
AINPSEF ನ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಚಂದಾದಾರರು ಒಪಿಎಸ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅನುದಾನ ಆಯೋಗ (ಯುಜಿಸಿ) ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶಿಕ್ಷಕರಂತೆಯೇ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು 60 ರಿಂದ 65 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಎರಡನೇ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು AINPSEF ನ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಎಬಿಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ NPS ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ OPS ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಯು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಮೊದಲು AINPSEF ನ ಮೊದಲ ಬೇಡಿಕೆ NPS ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ NPS ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಖಚಿತವಾದ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು OPS ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
AINPSEF ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆ ಎಂದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಾಗ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು (UTಗಳು) ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (CABs) ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬೇಕೆಂದು AINPSEF ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.